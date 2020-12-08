Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Şampiyonası'na katılacak 4 cimnastikçi koronavirüse yakalandı
Mersin'de yarın başlayacak Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde, Azerbaycanlı 3 sporcu ile bir Sırp cimnastikçinin sonuçları pozitif çıktı.
Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, kentte yapılan testlerde Azerbaycan'ın büyükler kategorisindeki 2, gençler kategorisinden de bir sporcusu ile Sırbistan'ın gençler kategorisindeki bir sporcusunun sonuçlarının pozitif olduğu görüldü.
Organizasyon komitesince Azerbaycan Milli Takımı ile Sırbistan'ın gençler takımının yarışma dışında bırakılmasına karar verildi.
Testleri pozitif çıkan sporcular, karantinaya alındı.
Etiketler: Cimnastik Koronavirüs
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