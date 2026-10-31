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Savunma
AA 31.10.2026 00:33

HAVELSAN, Nijerya'da kapsamlı mutabakat muhtırası imzaladı

HAVELSAN, Nijerya'da düzenlenen AFRIDEX 2026 Savunma Sanayii Fuarı kapsamında Nijerya Savunma Sanayii Kurumu (DICON) ile savunma ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik mutabakat muhtırası imzaladı.

HAVELSAN, Nijerya'da kapsamlı mutabakat muhtırası imzaladı
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN, uluslararası iş birliklerini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda HAVELSAN ile DICON arasında, AFRIDEX 2026 Fuarı'nda mutabakat muhtırasına imza atıldı.

Muhtıra, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini ve ortak teknoloji projeleri için yeni fırsatların değerlendirilmesini hedefliyor.

Mutabakat muhtırası, komuta, kontrol, muhabere, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif (C4ISR) sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, insansız ve otonom sistemler, bilgi ve iletişim teknolojileri, entegre güvenlik çözümleri ile siber güvenlik alanlarını kapsıyor.

Taraflar, söz konusu alanlarda ortak projeler geliştirme potansiyelini değerlendirmeyi, karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği fırsatlarını belirlemeyi ve savunma ile teknoloji sektörlerinde uzun vadeli ortaklıklar oluşturmayı amaçlıyor.

HAVELSAN, mutabakat kapsamında Nijeryalı paydaşlarıyla teknolojik bilgi birikimini paylaşarak ileri savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Şirket, anlaşmayla oluşturulan iş birliği çerçevesinin somut projelere dönüştürülmesini ve Türkiye ile Nijerya arasında sürdürülebilir, karşılıklı faydaya dayalı bir teknoloji ortaklığı kurulmasını öngörüyor.

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