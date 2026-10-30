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Türk Dünyası
TRT Haber 30.10.2026 22:51

Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun ilk günü tamamlandı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türk Dünyası Diyalog Forumu" Ankara'da gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun ilk günü tamamlandı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre “Fikirden Diyaloğa, İleri” teması ile ilk günü 30 Ekim’de Ankara’da düzenlenen Forum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz’ın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın açış konuşmalarıyla başladı.

Panel ve yuvarlak masa toplantılarının düzenlendiği programın ilk günündeki oturumlarda Türk Devletleri üye ve gözlemci üye ülkeler ile dünyanın farklı ülkelerinden 40’tan fazla konuşmacı yer aldı.

Oturumlarda Türk dünyasında medya ve iletişim, diplomaside kadın temsili ve rolü, parlamenter diplomasi, değişen küresel düzen içerisinde Türk dünyasının stratejik öncelikleri ile jeopolitik konumu gibi hususlar tartışıldı.

İletişim Başkanı Duran: Güzergahlar değişse de birlik olma ihtiyacımız hiç değişmemiştir
İletişim Başkanı Duran: Güzergahlar değişse de birlik olma ihtiyacımız hiç değişmemiştir

Türk devletleri arasında enerji güvenliği ve iş birliği olanaklarının değerlendirildiği programda ayrıca Türk Devletleri’nin stratejik iletişim ve dezenformasyonla mücadele kapasitesi, kalkınma vizyonu ile medeniyet perspektifinden Türk dünyasının gelecek tasavvuru konuları ele alındı.

Çeşitli kültür-sanat etkinlikleri ile sergilere yer verilen programda Türk dünyasından milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, iletişim ve medya profesyonelleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları temsilcileri ile bilim, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren isimler bir araya geldi.

Programa, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve MHP Grup Başkanvekili Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren gibi üst düzey bürokrat ve politikacılar katıldı.

MİT Başkanı Kalın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz
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Forum oturumlarında Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakan Yardımcısı Salkın Sarnogoeva, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BTRK) Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılığı ve Sinematografi Komitesi Başkan Yardımcısı Annasahet Kakayev, Kazakistan Cumhuriyeti TeleRadyo Kompleksi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bibigül Zhesenbay gibi isimlerin yanı sıra Türk dünyasından kadın milletvekilleri ile TÜRKPA milletvekilleri de yer aldı.

Forumun ikinci günü yarın devam edecek.

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