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Gündem
AA 30.10.2026 22:05

İstanbul ve Ankara'nın simge yapılarında TDT Zirvesi'ne özel gösterim

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla İstanbul ve Ankara'nın simge yapılarında Türk dünyasının birlik ve beraberlik mesajları yansıtıldı.

İstanbul ve Ankara'nın simge yapılarında TDT Zirvesi'ne özel gösterim
[Fotograf: AA]

İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü TDT'nin kurumsal renkleriyle aydınlatılırken, Galata Kulesi ve Türk Telekom binasında ise zirveye özel olarak hazırlanan görsel içerikler gösterime sunuldu.

İstanbul ve Ankara'nın simge yapılarında TDT Zirvesi'ne özel gösterim

Ankara'da da İletişim Başkanlığı binasının dijital ekranı ile başkentin simge yapılarından Atakule'de zirveye özel hazırlanan görsel içeriklere yer verilerek Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları başkente taşındı.

Görsel içeriklerde, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ve "Biz Birlikte Daha Güçlüyüz" mesajları öne çıkarılarak, Türk devletleri arasındaki köklü kardeşlik bağlarına, ortak değerlere ve güçlü gelecek vizyonuna dikkati çekildi.

İstanbul ve Ankara'nın simge yapılarında TDT Zirvesi'ne özel gösterim

İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen aydınlatma ve dijital gösterim uygulamalarıyla, Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhunun geniş kitlelere ulaştırılması ve TDT 13. Zirvesi'nin görünürlüğünün artırılması hedeflendi.

İstanbul ve Ankara'nın simge yapılarında TDT Zirvesi'ne özel gösterim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışma, Türk devletlerinin ortak tarih ve kültürden aldığı güçle geleceğe birlikte ilerleme iradesini yansıtırken, Türk dünyasının dayanışma ve iş birliği mesajlarını kamusal alanlara taşıdı.

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Ankara İletişim Başkanlığı İstanbul Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası
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