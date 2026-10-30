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Gündem
AA 30.10.2026 21:56

Türkiye'den Bosna Hersek'teki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Bosna Hersek'teki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, EUFOR Althea misyonunda görevli bir helikopterin kaza kırıma uğraması hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemizin de katkı sağladığı, AB’nin Bosna Hersek’teki barış gücü EUFOR Althea misyonunda görevli İtalyan askeri personeli taşıyan bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğramasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İtalya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bosna Hersek'te EUFOR'a ait helikopter düştü
Bosna Hersek'te EUFOR'a ait helikopter düştü

4 kişi hayatını kaybetti

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da EUFOR'a ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

EUFOR, hava araçlarından birinin Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında düştüğünü açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de kazadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bölgede görev yapan personele İtalyan hükümetinin dayanışmasını iletmişti.

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