İsrail ordusu, El Halil'de abluka altındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan etti

İşgalci İsrail ordusunun El Halil'de binlerce Filistinliyi yerinden ettiği, evleri ve tesisleri yıktığı bölgelerde uyguladığı abluka 8'inci gününde sürüyor.

Askerler, El-Celede ve Ayn Deyr Bahha bölgelerine giriş-çıkışları kapatarak Filistinlilerin hareketine kısıtlama getiriyor.

İşgalci İsrail ordusu bugün de Ayn Deyr Bahha'da 23 Ekim'deki silahlı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan Filistinlilere ait 2 evi yıkmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail askeri araçları daha sonra hoparlörlerle Ayn Deyr Bahha'nın kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve bölgeye yaklaşanların "tehlikeli" olarak addedileceğini duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise yıkılan evlerin olduğu bölgeye yaklaşan 10'un üzerinde Filistinlinin alıkonularak elleri başlarının üzerinde kenetlenmiş vaziyette bir İsrail askerinin peşinden bilinmeyen bir yere götürüldüğü görüldü.

Yerinden edilenlerin sayısı 4 bin 969

Katil İsrail ordusu, Ferş el-Heva kontrol noktasında 23 Ekim'de düzenlenen ve 2 İsrail askerinin öldüğü saldırıdan bu yana El Halil'in El-Celede ve Ayn Deyr Bahha bölgelerine abluka uyguluyor ve Filistinli aileleri evlerini terk etmeye zorluyor.