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Dünya
AA 30.10.2026 21:47

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için tüm diplomatik imkanların kullanılması yönünde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de önemli görüşmeler olacak." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenski, uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için çalışıyoruz

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz."

Konuşmasında ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde devam eden insani operasyon kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Zelenskiy, şehirden sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

 

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