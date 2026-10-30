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Gündem
TRT Haber 30.10.2026 20:39

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği ABD'nin Atlanta kentinde diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’nin  Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde Bakan Fidan, “Jeopolitik Gerilimler” ve “Enerji” başlıklı oturumlarda Türkiye'yi temsil etti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Bakan Fidan ayrıca Atlanta'daki zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan ilk olarak Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Daha sonra Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile bir araya gelen Bakan Fidan, bu görüşmede ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve yeni alanlara taşınmasının önemini vurguladı; karşılıklı yatırımların artırılması ile Türk ve Japon şirketleri arasındaki iş birliğinin üçüncü ülkelere yönelik olarak geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Görüşmede, iki ülke arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ziyaretlerin yanı sıra Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler de ele alındı.

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