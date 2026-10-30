İletişim Başkanı Duran'dan TDT Zirvesi paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasının ortak geçmişi, ebedi kardeşliği ve geleceğe yönelik güçlü vizyonuyla Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Başarıyla tamamlanan zirvede Türk dünyasının ortak geleceğine yönelik önemli kararlar alındığını, Ankara Bildirisi'nin kabul edildiğini ve liderler arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini aktaran Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi bağlarımızı ve jeopolitik dayanışmamızı üst seviyeye taşıyan bu stratejik buluşma, ezelden ebede sürecek olan kardeşlik hukukumuzun ve ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizin en somut nişanelerinden biri olmuştur. Zirvede, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramına karşı Türk devletlerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vurgulanmış; insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmaları için ortak iradenin önemi bir kez daha ortaya konulmuştur."

Duran, zirvenin ve alınan kararların Türk dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.