Hafif Sağanak Yağışlı 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.10.2026 17:38

Giresun'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Giresun'da otomobilin önce refüje ardından kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniyol mevkisinde R.A.’nın kullandığı otomobil, önce refüje ardından da market önündeki kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

Kazada kaldırımda yürüyen A.Ş., E.Y. ve S.A. yaralanırken market çalışanı son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü R.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Giresun Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gündüzlü ve geçici bakım hizmetleri yaygınlaştırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
İletişim Başkanı Duran'dan 'Türk Dünyası 2040 vizyonu' vurgusu
18:39
Şehirlerin dijital ikizleri ne işe yarayacak?
17:16
Türk devletlerinin ortak uydusu 2027'nin ikinci yarısında fırlatılacak
17:14
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye geliyor
16:55
Musk, Demokratların 2028 seçimlerini kazanmasının ABD için "oyunun sonu olacağını" savundu
16:41
Altında düşüş sürüyor
Bilecik'te 7. İnhisar Nar Festivali düzenlendi
Bilecik'te 7. İnhisar Nar Festivali düzenlendi
FOTO FOKUS
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ