Giresun'da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

Yeniyol mevkisinde R.A.’nın kullandığı otomobil, önce refüje ardından da market önündeki kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.
Kazada kaldırımda yürüyen A.Ş., E.Y. ve S.A. yaralanırken market çalışanı son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü R.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.