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Ekonomi
AA 30.10.2026 16:36

Altında düşüş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 350 bin liraya geriledi.

Altında düşüş sürüyor

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 350 bin lira, en yüksek 6 milyon 477 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 350 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 6 milyon 423 bin 11 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 272 milyon 586 bin 140,62 lira, işlem miktarı ise 1141 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 539 milyon 395 bin 721,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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