Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, aydınlatılan 4 faili meçhul cinayete ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Gürlek, yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracaklarını ve 68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını belirtti

Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmadıklarını vurgulayan Bakan Gürlek, "Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, Bakanlık bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul dosyanın yeniden ele alındığını bildirdi.

Gelişen teknolojik imkânlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında delillerin yeniden değerlendirildiğini belirten Bakan Gürlek, aydınlatılan 4 faili meçhul cinayete ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konya'da 21 yıllık faili meçhul dosya

Bakan Gürlek, Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasında, maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiğini aktardı.

Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini belirten Gürlek, elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındığını; şüphelilerden 5’inin tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandığını ve 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 16 yıllık faili meçhul yenidoğan bebek dosyası

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyasının yeniden ele alındığını aktaran Gürlek, hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişilerin tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildiğini; yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Gürlek, şüphelilerden birinin bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan ettiğini belirterek, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’inin tutuklandığını ve 1’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Mersin'de 25 yıllık faili meçhul dosya

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyası yeniden ele alındığını kaydeden Bakan Gürlek, en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındığını; tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini aktardı.

Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 6 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Hatay'da 20 yıllık faili meçhul dosya

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ise 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyasının 20 yıl sonra yeniden ele alındığını aktaran Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanlarının incelendiğini; 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvurulduğunu açıkladı.

Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğunun belirlendiği bilgisini paylaştı.

"Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyeceğiz"

Soruşturmaları titizlikle yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüklerine, Konya İl Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz."