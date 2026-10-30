Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.10.2026 21:30

Mersin'deki faili meçhul cinayete ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı

Mersin'de 19 yıl önce cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı. Namus saikiyle işlendiği belirlenen cinayete ilişkin 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'deki faili meçhul cinayete ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı

Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2007'de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak'taki adresin avlu kısmında etrafı tuğlalarla örülü nizami beton yapı içerisine gömülü buzdolabına yerleştirilmiş halde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in dosyası yeniden incelendi.

Otopside kesici alet yaralanmasına bağlı büyük damar kesilmesi ve kafa kemiği kırığı neticesinde yaşamını yitirdiği tespit edilen Sefer'in cansız bedeninin bulunduğu dönemde, olayın toplumda büyük infial oluşturduğu, yazılı ve görsel basında konunun "Mumya ceset cinayeti" olarak işlendiği belirlendi.

6 şüpheli yakalandı

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 2007 yılına ait faili meçhul tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı operasyon düzenlendi.

Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalarda olayın namus saikiyle işlendiği anlaşıldı.

Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen H.Ş., H.Y., A.İ., B.Ş., Ö.Ş. ve A.E.'nin yakalanmasına yönelik Mersin, Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta 18 ekip ve 56 personelin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden B.Ş.'nin ikametinde yapılan aramada 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu arada, il dışında yakalanan şüphelilerin kente getirileceği öğrenildi.

Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de 2007'de bir evin avlusunda betonla kapatılmış buzdolabında cesedi bulunan Bahaddin Sefer'in dosyasının yeniden incelendiğini bildirmişti.

Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişinin ifadesinin alındığını belirten Gürlek, Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Kastamonu'da tarlasını süren çiftçi lahit buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
MİT Başkanı Kalın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz
22:04
Türkiye'den Bosna Hersek'teki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
22:03
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldıran Sandberg nefret suçundan hüküm giydi
22:34
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Türkiye'de önemli görüşmeler olacak
21:41
İsrail ordusu, El Halil'de abluka altındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan etti
21:16
Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği
Bilecik'te 7. İnhisar Nar Festivali düzenlendi
Bilecik'te 7. İnhisar Nar Festivali düzenlendi
FOTO FOKUS
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
İnternet bağımlılığında alarm: Başvurular iki katına yaklaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ