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Savunma
AA 26.10.2026 17:15

ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi

ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti, Sinop Atış Alanı'nda F-16 savaş uçağından gerçekleştirilen ilk kalifikasyon menzil atışını başarıyla tamamladı. Sistem, 100 kilometreye ulaşan menziliyle uçaklara düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden taarruz imkanı sunuyor.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileri ve uzun menzilden önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyetiyle göreve hazırlanıyor.

Sistemin F-16'dan gerçekleştirilen ilk kalifikasyon menzil atışı, Sinop Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi.

Mühimmatın en kritik bileşenlerinden biri olan açılır kanat sistemi, hedefe serbest düşüş yerine süzülerek uçuş gerçekleştirilmesini sağlıyor.

"At-unut" yeteneğine sahip KGK-84, F-16 savaş uçaklarından atıldığında 100 kilometre menzile ulaşabiliyor. Sistem sayesinde savaş uçakları, düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden ve güvenli bölgeden saldırı yapma imkanına kavuşuyor.

ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi

Serbest düşüm bombalarını akıllı mühimmata dönüştürüyor

KGK-84, 2000 libre sınıfında yer alan MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T serbest düşüm bombalarına entegre edilerek, bu silahları yüksek güvenilirliğe sahip uzun menzilli hava-yer akıllı mühimmatlarına dönüştürüyor.

Kendi tümleşik ataletsel seyrüsefer sistemi (ANS) ve küresel konumlandırma sistemi (KKS) ile donatılan kit, uzun menzilden bırakıldığında düşman sahasına girmeden yüksek vuruş hassasiyeti ve doğruluğuyla görev icra ediyor. Ayrıca GPS karıştırmasına dayanıklı anteni sayesinde elektronik harbe karşı da direnç gösteriyor.

ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi

Her türlü hava şartında görev yapabiliyor

Yüksek tahribat gücüne sahip KGK-84, her türlü hava şartında, gece ve gündüz koşullarında kullanılabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Açılır kanatları sayesinde uzun menzile ulaşabilen sistem, aynı zamanda fırsat hedeflerine de taarruz edebiliyor.

Sistem, barındırdığı CRPA antijam anteni ile Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) karıştırmalarına karşı dayanıklılık gösteriyor. KGK-84, bütünleşik ANS/KKS tabanlı güdüm kiti altyapısıyla yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısı özelliğine sahip olan sistem, MIL-STD-1760 askeri standardı ile uyumlu olarak çalışıyor.

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ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
ASELSAN'ın yeni nesil güdüm kiti F-16'dan başarıyla ateşlendi
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