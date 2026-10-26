Zorlu: İki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesi planlanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk dünyasının kalbinin 29-30 Ekim'de Ankara'da atacağını belirten Zorlu, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin gerçekleştirileceğini, 30 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Zirve'nin toplanacağını söyledi.

Bugün teşkilata üye 8 devletin 2025'te toplam milli gelirinin yaklaşık 2,5 trilyon dolar, mal ve hizmet ticareti birlikte değerlendirildiğinde 1,5 trilyon doları bulduğuna işaret eden Zorlu, TDT ekosisteminin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme konumuna geldiğini dile getirdi.

Kürşad Zorlu, 2002'de Türk devletlerinin toplam milli gelirinin 359 milyar dolar olduğunu, 2025'te ise yaklaşık 2,5 trilyon dolara ulaştığını aktararak, şöyle konuştu:

"2026 için tahminimiz 2,64 trilyon dolar olması yönündedir. Yani 23 yılda yaklaşık 7 katlık bir artış söz konusudur. Böylelikle dünya hasılasından aldığımız pay 2021'de yüzde 1,43 iken 2025'te yüzde 2,1'e yükselmiştir. Büyüme hızında da dünyanın önemli birlikteliklerinden biriyiz. 2025'in ilk dokuz ayında TDT ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 6 civarında, küresel büyümenin yaklaşık iki katı olarak gerçekleşti. Türkiye'nin bu coğrafyayla ticareti, Türk Dünyası'na verdiğimiz önemin de açık bir göstergesi olmuştur. Türkiye olarak son beş yılda 7 Türk devletimizle toplam 115 milyar dolarlık ticaret kapasitesine ulaştık. 2026'nın ilk dokuz ayında ise ticaret hacmimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artarak 21,2 milyar dolara ulaşmıştır."

Zorlu, müteahhitlerin bugüne kadar stok olarak Türk devletlerinde 124 milyar doları aşan projeye imza attığını, TDT ülkelerinin kendi aralarındaki ihracatının 2025'te 37 milyar doları aştığını hatırlattı.

"Orta Koridor'un Türkiye'ye üretim etkisi 114 milyar dolar"

Türk devletlerinin dünyanın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin yüzde 10,6'sına, yaklaşık 19,9 trilyon metreküpe sahip olduğunu belirten Zorlu, Türkmenistan'ın tek başına 13,6 trilyon metreküple dünyada dördüncü sırada olduğunu vurguladı.

Kürşad Zorlu, petrolde 5,2 milyar tonla dünya rezervlerinin yüzde 2'sinden fazlasının Türk devletleri bünyesinde olduğunu, Kazakistan ve Özbekistan'ın dünya uranyum üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştirdiğini anımsattı.

Türkiye'nin ise dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olduğuna dikkati çeken Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyada pek çok mücadele alanını tetikleyen kritik mineraller açısından devletlerimiz büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu potansiyelin hem bizler hem de dünya için harekete geçirilebilmesi bakımından bu kaynakları dünyaya bağlayan halklar da çok önemlidir. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, TANAP bunların başlıcalarıdır. Çin'den başlayıp Orta Asya, Hazar, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor ise Türk Dünyası'nın ekonomik bütünleşmesi için tarihi bir fırsat sunmaktadır. Bu koridordan geçen yük 2022'de 1,7 milyon tondu, 2025'te 4,1 milyon tona çıktığı görülüyor. Yani yılda ortalama yüzde 34'lük bir artış söz konusudur.

Dünya Bankası, gerekli yatırımlar yapılırsa 2030'a kadar bu koridordaki ticaretin 3 katına çıkacağını öngörmektedir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu ve yakın gelecekte hayata geçeceğine inandığımız Zengezur bağlantısı Orta Koridor'u çok önemli ve dünya için fırsat penceresine döndürecektir. Çin ile Avrupa arasında yılda 850 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesi olduğunu düşündüğümüzde bu bölgede Orta Koridor'un harekete geçmesinin önemi de çok açık bir şekilde görünmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın verilerine göre Orta Koridor'un Türkiye'ye üretim etkisi 114 milyar dolar, yıllık istihdama katkısı en az 144 bin kişiye tekabül etmektedir."

Zirve teması "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik"

Türk Dünyası Yüzyılı hedefinin önemine değinen Zorlu, "Türk dünyası, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bizler için geçici ve gündelik değil, stratejik, kalıcı bir dış politika kolonudur" değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye ilişkin detayları paylaşan Zorlu, Başkanlık koordinasyonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığıyla birlikte 30 Ekim'de "Türk Dünyası Kadın Diplomasi Forumu" düzenleneceğini ayrıca Türk Devletleri arasında kurulacak "Kadın ve Aile Konseyi" için de son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Kürşad Zorlu, "'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenecek Zirvemizde, çok önemli kararlar alınacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde çok sayıda anlaşmanın ortaya konulmasının beklendiği Zirve, Türk devletlerinin liderlerini Ankara'da bir araya getirerek, mevcut işbirliğinin daha da ilerlemesine, yeni ortaklık alanlarının ele alınmasına ve gelecek dönemin önceliklerinin belirlenmesine büyük bir ivme kazandıracaktır" bilgisini paylaştı.

"Ortak Müze Kart Uygulaması turizmde de hareketliliği artıracak"

Ortak Müze Kart Uygulaması'nın devreye girmesiyle nesillerin birbirini doğrudan ve engelsiz bir biçimde tanıyacağına işaret eden Zorlu, "Ortak Müze Kart Uygulaması turizmde de hareketliliği artıracak diye düşünüyoruz. Bununla birlikte seyahati artırmaya yönelik olarak havalimanlarında Türk Devletleri vatandaşları için ortak bir kontuar kurulması konusunda çalışmalar da şu anda tüm hızıyla devam ediyor" sözlerini sarf etti.

Zirveyle birlikte Türk devletlerinde futbolcuların karşılıklı olarak yabancı değil, yerli statüsünde sayılmasının planlandığını anımsatan Zorlu, bu uygulamanın, Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacağını, aynı zamanda iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

Zorlu, ayrıca Türk dünyasında ticareti dijital sahaya taşıyacak bir e-ticaret platformunun kurulması konusunda da mutabakat sağlandığını dile getirerek, uygulamanın dış ticarette çeşitlilik ve artış sağlayacağının altını çizdi.

"Cumhuriyet Bayramı'nda liderlerin katılımıyla tarihi bir resepsiyon gerçekleşecek"

Zirve programına da değinen Zorlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde yer alan Millet Ormanı açılışının gerçekleştirileceğini duyurarak, şunları kaydetti:

"Burası ülkemizin tarihsel duruşu ve kimliği ile geleceğe en güçlü mesajlardan birini vereceği eşsiz bir yerleşke olacaktır. Ülkelerimiz arasındaki tarihsel ve kültürel bağların bir nişanesi olarak 16 Türk devletinin bayrağının tam ortasında Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk yazıtlarının birebir örneği, kıymetli devlet başkanları huzurunda dünyaya duyurulmuş olacak. Ayrıca tamamıyla yeniden inşa edilen Medeniyetler parkının girişinde milletimizin Anadolu'daki varlığını kayıt altına alan Ahlat Mezar taşlarının replikası ile her üye ülkeyi temsil eden otağlar ve dünyaca ünlü tarihi yapıtlar da yer almaktadır.

Yeniden oluşturulan Malazgirt çadırında ise her ülkeyi temsil eden atlardan oluşan muhteşem bir gösteri ortaya konulacak. Yine aynı gün, Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, liderlerin katılımıyla tarihi bir resepsiyon gerçekleşecek. 30 Ekim'de de Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi böylesine büyük bir coşkuyla gerçeklemiş olacak. Zirveyle birlikte Teşkilatın dönem Başkanlığı da Türkiye'ye geçecek. Dolayısıyla önümüzdeki yıl, bizleri, tüm kurum ve kuruluşlarımızı Türk dünyasıyla ilgili daha yoğun bir dönem bekliyor olacak."