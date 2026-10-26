'6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali' 3-7 Kasım'da İstanbul'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), TRT ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkı sunduğu festival, 150'yi aşkın uluslararası konuğu, Türkiye'den 300 sektör profesyonelini ve akademi dünyasını bir araya getirecek.

Türk dünyasından 56 filmin ücretsiz gösterileceği festivalde, üç kategoride 30 yapım ödül için yarışacak, Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında, seçilecek dört sinema projesine de destek sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının sinemadaki büyük buluşmasına İstanbul'umuz yeniden ev sahipliği yapacak. Ortak tarihimizin, kültürümüzün ve hikayelerimizin sinemanın evrensel diliyle hayat bulduğu 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalimizi 3-7 Kasım tarihlerinde, başladığı şehir olan İstanbul'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Ersoy, şunları kaydetti:

"56 filmlik programımızla 150'yi aşkın uluslararası konuğu, Türkiye'den 300 sektör profesyonelini ve akademi dünyasını buluşturacağız. Üç ayrı kategoride 30 yapım ödül için yarışacak. Türk Dünyası Sinema Zirvesi ile yeni iş birliklerinin önünü açarken Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek sağlayacağız. Bu yıl ilk kez düzenlenecek uluslararası sinema sempozyumu ve yapay zeka paneliyle sinemanın geleceğine de odaklanacağız. Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan 'Aytmatov' filmiyle başlayacak festivalimizde tüm film gösterimleri ücretsiz olacak. Kültürel bağlarımızı ortak yapımlarla güçlendirecek, Türk dünyasının hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştıracağız."

Festivale dair

Festival 2021'de İstanbul'da başladı. Daha sonra yolculuğunu Bursa, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan'da sürdürdü. Festival kapsamında 4 Kasım'da "Türk Dünyası Sinema Zirvesi", The Marmara Büyük Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türk dünyasının sinema temsilcilerini buluşturacak zirvede, ortak yapım olanakları ve ülkeler arasındaki sektörel iş birliklerinin geliştirilmesi ele alınacak.

Toplam 56 film izleyiciyle buluşacak. "Uzun Metraj Kurmaca", "Belgesel" ve "Kısa Film" yarışmalarında onar yapım olmak üzere, 30 film ödül için yarışacak. Yapımları, Türk dünyasının farklı ülkelerinden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonellerinden oluşan jüriler değerlendirecek.

Yarışmaların yanı sıra Güncel İnsan Manzaraları, Tarihi Panorama, Türkuaz Belgesel Kuşağı ve animasyon gösterimleri de programda yer alacak. Tarihi olaylardan bireysel hikayelere ve toplumsal hafızaya uzanan seçki, Türk dünyası sinemasının farklı örneklerini izleyiciye sunacak.

Festivalin açılış töreni, 3 Kasım'da saat 20.00'de Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek. Kırgızistan yapımı "Aytmatov", festivalin açılış filmi olarak Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Kanıbek Kalmatov'un yönettiği, genel yapımcılığını Timurlan Taşiyev'in üstlendiği biyografik film, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un yaşamını işliyor. Babası Törekul Aytmatov'un Stalin dönemindeki trajik ölümünden İkinci Dünya Savaşı yıllarına, zorlu çocukluk ve gençlik döneminden edebiyat dünyasındaki yükselişine uzanan yapım, yazarın hayatındaki dönüm noktalarını beyazperdeye taşıyor.

Yeni filmlere destek

Festival, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye-Kırgızistan Proje Sunumu (Pitching) etkinliği ile yeni sinema projelerine de destek sağlayacak. 5 Kasım'da The Marmara Meeting Center'da düzenlenecek etkinlikte, iki ülkeden sinemacılar projelerini Türkiye ve Kırgızistan'dan jüri üyelerine sunacak. Etkinlik kapsamında seçilecek dört sinema projesine destek verilecek.

"Sinemada Yapay Zeka ve Kadim Anlatının Dijital Dönüşümü" paneli, 7 Kasım'da 10.30'da Atlas 1948 Sineması'nda yapılacak.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Doç. Dr. Şebnem Özdemir, Ozan Sihay ve Ay Yapım'ın yapay zeka ekibinden temsilcilerin katılacağı panelde, sinemanın yeni teknolojilerle değişen anlatım olanakları ve kadim hikayelerin dijital dünyadaki geleceği ele alınacak.

Türk Dünyası sineması akademik çalışmalarla ele alınacak

Uluslararası Türk Dünyası Korkut Ata Sinema Sempozyumu, 5 Kasım'da 10.30'da İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Türk dünyası sinemasının akademik çalışmalar ışığında ele alınacağı sempozyum, sinemacılar ile akademisyenleri buluşturacak.

Festivalin kapanış ve ödül töreni ise 7 Kasım'da 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Uzun Metraj Kurmaca Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri sahiplerini bulacak. Belgesel ve kısa film yarışmalarında ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek.

Atlas 1948 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması, Emek Sineması, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Salonu ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabat Salonu'nda gerçekleşecek tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Sinemaseverler, film ve seans programına "korkutatafilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.