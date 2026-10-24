TURKSAI'nın teşkilat tüzüğü Antalya'da imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı'nın (TURKSAI) tüzüğü Antalya'da imzalandı

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ın yüksek denetim kurumlarının temsilcileri ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Ömüraliev'in katılımıyla Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan TURKSAI ve Sayıştay Başkanı Metin Yener, teşkilatın kuruluş bildirgesinin 22 Kasım 2025'te İstanbul'da imzalandığını hatırlattı.

Tüzüğün üye ülkeler arasında mesleki bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını geliştireceğini belirten Yener, "Tüzük, sadece hukuki bir metin değildir. Bu tüzük, üye ülkelerimiz arasında mesleki bilgi, tecrübe ve teknoloji transferini kurumsallaştıran, ortak denetim standartlarını ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştıran, Türk dünyasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve iyi yönetişim ilkelerini güçlendiren ortak bir gelecek vizyonudur." dedi.

Yüksek denetim kurumlarının sorumluluğunun yalnızca geçmiş harcamaları denetlemekle sınırlı olmadığını vurgulayan Yener, kamu politikalarının ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini etkileyen hedeflerin de takip edildiğini kaydetti.

İş birliğinde yeni bir sayfa açılıyor

Kazakistan Yüksek Denetim Odası Başkanı Alihkan Smailov, tüzüğün imzalanmasının Türk ülkelerinin yüksek denetim kurumları arasındaki iş birliğinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Tüzüğün teşkilatın faaliyet ilkelerini ve çalışma usullerini belirleyeceğini aktaran Smailov, "TURKSAI statüsünün imzalanması, Türk ülkelerinin yüksek denetim kurumları arasındaki iş birliği tarihinin yeni bir sayfasını açmaktadır." diye konuştu.

Smailov, 2029'da düzenlenecek bir sonraki genel kurula Astana'da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kırgızistan Sayıştay Başkanı Almazbek Akmatov da tüzüğün mesleki iş birliğini güçlendireceğini ve deneyim paylaşımına kurumsal zemin hazırlayacağını ifade etti.

Özbekistan Sayıştay Başkan Yardımcısı Mekhriddin Abdullaev, tüzüğün teşkilatın hukuki ve kurumsal yapısını güçlendireceğini belirterek, iş birliğinde yeni bir dönemin başlayacağına inandığını dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Ömüraliev ise TURKSAI'nin üye ülkeler arasında mesleki dayanışmayı ve bilgi paylaşımını artıracağını aktardı.

Törene çevrim içi katılan Azerbaycan Sayıştay Başkan Yardımcısı Nasir Sadigov da tüzüğün üye ülkelere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından üye ülkelerin temsilcileri tüzüğü imzaladı.

Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ele alındı

Tören öncesinde, 19-23 Ekim'de Sayıştay Manavgat Tesisleri'nde düzenlenen "TURKSAI Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programı"nı tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

İmza töreninin ardından düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sempozyumu'nda ise kamu denetiminde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konuları değerlendirildi.

Sempozyumda Sayıştay mensuplarının yanı sıra İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Amaçları İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Barış Alpaslan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda konuşma yaptı.