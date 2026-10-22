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Gündem
TRT Haber 22.10.2026 14:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Türk Dünyası liderleri Ankara'da bir araya gelecek

Ortak tarih, ortak edebiyat, ortak harita, ortak alfabe, Türk İpek Yolu Projesi… Türk Dünyası kenetlendi, iş birliklerini artırıyor.

Türk Dünyası'nın çatı kuruluşu olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelleri 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması'yla atıldı.

Türk Dünyası'nın çatısı: Türk Devletleri Teşkilatı
Türk Dünyası'nın çatısı: Türk Devletleri Teşkilatı

Kuruluşundan bu yana devlet başkanları düzeyinde 12 zirveye ev sahipliği yapan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), 13'üncü zirvesini 29-30 Ekim’de Ankara'da düzenlemeye hazırlanıyor.

Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin teması "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" olarak belirlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümüne denk gelen buluşmayla birlikte Türkiye, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenecek.

TDT, "Türk Dünyası-2040 Vizyonu Belgesi" ile geleceğe yönelik stratejik perspektiflerini belirledi.

Türk Dünyası’nda karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesini, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesini, ekonomik ve teknik iş birliği imkanlarına ivme kazandırılmasını, beşeri ilişkilerin sağlıklı yapılara kavuşturulmasını, Türk Dünyası’nın tarihi ve kültürel birikimlerinin en geniş şekilde kayıt altına alınması amaçlanıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Türk Dünyası Ankara
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