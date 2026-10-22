Numan Kurtulmuş: Süreç tıkır tıkır işliyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, şunları kaydetti;

(Terörsüz Türkiye) Tıkır tıkır işliyor hiçbir şey geç kalmıyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin, bir diğerine ödev vermeye kalkmasın.

Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır.

Türkiye-Libya Deniz mutabakat) Bu anlaşma herhangi 3’üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir.

Ayrıntılar gelecek...