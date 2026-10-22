3 faili meçhul dosyasında yeni gelişme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, "Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız: 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye'de 10 ila 21 yıl öncesine dayanan 3 dosyada önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

3 dosyada yeni gelişme

İzmir'de 2005'ten bu yana haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasında, aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini aktaran Gürlek, "Bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Muharreme Oral'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor." bilgilerini verdi.

Gürlek, Mersin'de 9 Ekim 2016'da kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun'un dosyasında, tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden incelendiğini, bazı tanıklar ile şüpheliler arasında iletişim bağlantısı tespit edilmesi üzerine 20 Ekim'de 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını kaydetti.

Şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu bilgisini veren Gürlek, Coşkun'un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

"Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız"

Osmaniye'de 2016'da kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyasında, yeni beyanlar üzerine derinleştirilen soruşturmada cezaevinde bulunan bir şüphelinin, Çabuk'u 27 Ocak 2016'da öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiğini bildiren Gürlek, "Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, ilgili kolluk birimlerimize ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız."