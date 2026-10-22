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Gündem
AA 22.10.2026 12:18

Siber Güvenlik Başkanlığı: e-Devlet'in güvenliğini etkileyen bir sorun bulunmadı

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde kullanılan PHP yazılımında tespit edilen kritik güvenlik açıklarına ilişkin e-Devlet Kapısı'nda gerçekleştirilen güvenlik kontrollerinin tamamlandığını ve hizmetlerin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun bulunmadığını duyurdu.

Siber Güvenlik Başkanlığı: e-Devlet'in güvenliğini etkileyen bir sorun bulunmadı

69 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Vatandaşlara ait bilgileri tek bir merkezde toplamak yerine ilgili kamu kurumlarının sistemleriyle güvenli bağlantılar kurarak hizmet sunan e-Devlet Kapısı'nda, kişisel verilerin korunması amacıyla çok katmanlı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Sistemler 7 gün 24 saat izlenirken, düzenli güvenlik testleri ve kontrolleriyle olası riskler takip ediliyor. Kamu kurumlarıyla kurulan dijital bağlantıların güvenliği de sürekli kontrol ediliyor.

Türkiye'den küresel PHP açığına karşı hızlı önlem
Türkiye'den küresel PHP açığına karşı hızlı önlem

Kurumlara güvenlik güncellemesi çağrısı

Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına PHP altyapılarını kontrol etmeleri, üretici tarafından yayımlanan güvenlik güncellemelerini uygulamaları ve güvenli yazılım sürümlerine geçmeleri çağrısını yineledi.

Özellikle güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, gerekli güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve güncellemelerin gecikmeksizin yapılmasının önemine işaret edildi.

PHP, sunucuları tehdit eden iki kritik güvenlik açığını gidermek için güncelleme yayımladı
PHP, sunucuları tehdit eden iki kritik güvenlik açığını gidermek için güncelleme yayımladı

Başkanlığın, ilgili kurumlar ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleriyle koordinasyon içerisinde ulusal ölçekte güvenlik taramalarını ve teknik takip çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, dün PHP yazılımında "PHP2Shell" olarak adlandırılan kritik güvenlik açıklarına karşı ulusal ölçekte taramalar başlatıldığını duyurmuş, ilgili kurum ve kuruluşlara acil tedbirlerin alınması yönünde bildirimler iletildiğini açıklamıştı.

PHP'deki güvenlik açığı nedeniyle dünya çapında çok sayıda site kapatıldı
PHP'deki güvenlik açığı nedeniyle dünya çapında çok sayıda site kapatıldı

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