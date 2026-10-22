MSB: Deniz Yetki Alanları Muhtırası'nın onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması” kapsamında Ankara Temelli’de bulunan Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı’nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 19-25 Ekim tarihleri arasında katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askerî alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliği imkânlarını artırmak amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez düzenlenen yarışmanın, uluslararası düzeyde önemli bir organizasyon olma özelliği taşıdığını belirtti.

18’i yarışmacı, 14’ü gözlemci olmak üzere toplam 32 ülkenin katıldığı yarışmada Türk Silahlı Kuvvetlerinin, farklı kuvvet ve komutanlıklarından toplam 5 takımla temsil edildiğini aktaran Aktürk, yarışma kapsamında yarın savunma sanayisi firmaları tarafından açılan sergilerin yanı sıra uçuş gösterileri düzenleneceğini, Seçkin Gözlemci Günü’nün icra edileceği 24 Ekim’de ise final müsabakaları ve ödül töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.

Savunma sanayi

Savunma sanayisinin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Fırtına-2 obüsü envantere alınmış, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınması planlanmaktadır.

MKE tarafından; Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, 21-23 Ekim tarihleri arasında Çekya’da düzenlenen “Future Forces Exhibition & Forum”a katılım sağlanmış, 26-29 Ekim tarih aralığında Nijerya’da düzenlenecek “AFRIDEX 2026” ile 27-29 Ekim tarihleri arasında Ürdün’de gerçekleştirilecek “SOFEX 2026”ya iştirak edilecektir."

Aktürk ayrıca, 21 Ekim’de Sinop Atış Alanı’nda, Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının katılımıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan SİPER Hava Savunma Silah Sistemi ile gerçekleştirilen atışların başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yasa dışı yollarla hudutlardan geçmeye çalışan 2 bin 47 şahıs engellendi

Aktürk, Türkiye'nin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.



Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahsın yakalandığını, 2 bin 47 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini; böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 14 bin 207'ye, engellenen kişi sayısının da 56 bin 898’e ulaştığını açıkladı.

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın, Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim’de onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın alınmasında irade ortaya koyan Libyalı yetkililere teşekkür ediyoruz. İki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayan bu mutabakatı önemsiyor; Libya’nın doğusu ile batısını ortak bir gelecek etrafında buluşturan “tek ve bütünleşmiş Libya” hedefini destekliyoruz. Libya’nın birlik ve bütünlüğünün korunmasına, kalıcı istikrarın tesisine ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Tuğamiral Aktürk, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasındaki askerî iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan “Bedir Mutabakat Zaptı”nın 21 Ekim’de Doha’da imzalandığını hatırlatarak, "Karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde, birbirini tamamlayan imkân, kabiliyet ve tecrübelerimizle güçlü ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis ederek bölgesel barış ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktürk ayrıca kardeş Azerbaycan’ın “18 Ekim Bağımsızlık Günü ”nü bir kez daha kutladıklarını belirtti.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

TSK'nın, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, 19 Ekim'de Bulgaristan'da başlayan 'NATO Bold Adra Hava Özel Kuvvet Tatbikatı' yarın sona erecektir. 13-27 Ekim arasında İtalya'daki 'Mare Aperto' ile Romanya'daki 'Sarmis Komando Harekatı' tatbikatlarına katılım sağlanmakta, Konya'da Müşterek Elektronik Harp Denemeleri, İzmir'de konuşlu 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımızda 'Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Yıldırım Seferberlik' ile 'Türkiye-Özbekistan Ortak Bilgisayar Destekli Komuta Yeri', tatbikatları ise icra edilmektedir."

Aktürk, Antalya ve Doğu Akdeniz'de icra edilen, "Milli İnsansız Deniz Sistemleri-2026 (TURNAs) Tatbikatı"nın Seçkin Gözlemci Günü'nün, 25 Ekim'de Antalya Deniz Komutanlığında gerçekleştirileceğini belirterek, "Ayrıca 26 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Konya'da Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Milli Anadolu Ankası Tatbikatı'nın yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'de eğitim uçuşu, 24 Ekim'de 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK tarafından Eskişehir'de selamlama uçuşu yapılacağının bilgisini veren Aktürk, "25 Ekim'de ise 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti' çerçevesinde Türk Yıldızları tarafından Muğla'da gösteri uçuşu gerçekleştirilecektir. 19-21 Ekim arasında 8'inci ve 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlıklarımız ile 9'uncu Kolordu Zırhlı Alay ve Tank Okulu Öğrenci ve Kurs Alay Komutanlıklarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şeref timsali olan sancaklar icra edilen törenler ile verilmiştir." şeklinde konuştu.

Aktürk, TSK'nın, yurt içi ve dışında yürütülen insani yardım faaliyetlerine ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek sağladığını belirterek, "Bu kapsamda, 14 Ekim'den itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle mülki makamların talepleri doğrultusunda birliklerimizin hazırlık seviyesi artırılmış, afet koordinasyon merkezlerine personel görevlendirilmiştir. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 15 Ekim'de İnsani Yardım Tugay Komutanlığımızdan 16 personel ve 4 araçtan oluşan bir ekip İstanbul'a sevk edilmiştir." bilgilerini aktardı.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlanan takvime uygun olarak devam ettiğine işaret eden Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvuruları 2 Kasım'a kadar devam edecektir. Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 itibarıyla e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." ifadelerini kullandı.

"Bedir Mutabakat Zaptı bölgesel ve küresel istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğamiral Aktürk, Jeostratejik ve Jeopolitik önemi her geçen gün artan Türkiye'nin sahip olduğu imkân ve kabiliyetler ile yürüttüğü diplomatik girişimler doğrultusunda, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirterek, şu açıklamaları yaptı:

"Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Mekke Savunma İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı ile birlikte ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin ve stratejik iş birliğinin somut göstergesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şanlı tarihimizden aldığı güç ve ilhamla, dost ve müttefik ülkelerin savunma ve güvenlik kapasitelerinin geliştirilmesine destek vermekte; ülkemizin bölgesel ve küresel barış ile istikrarın tesisine yönelik yapıcı ve kararlı çabalarına katkı sunmaktadır."

21 Ekim’de Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın, ülkeler arasındaki güçlü dostluğun ve birlikte çalışma iradesinin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Aktürk, Bedir Mutabakat Zaptı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Bu mutabakatla, savunma sanayisi alanında ortak projelerin hayata geçirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artırılması, altyapı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ortak üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkelerimiz arasında uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların tesis edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu mutabakat, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır."

"Deniz Yetki Alanları Muhtırası’nın onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Tuğamiral Aktürk, Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakata Muhtırası'na ilişkin soru üzerine şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan ve yürürlükte bulunan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Libya Temsilciler Meclisi tarafından da 20 Ekim 2026 tarihinde onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu karar, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde imzalanan Mutabakat Muhtırasının geçerliliğini teyit etmekte ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirmektedir. Ülkemiz, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

AB ve Yunanistan temsilcilerinin yaptıkları açıklamalara ilişkin soru üzerine Tuğamiral Aktürk şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde, iki ülkenin meşru hak ve menfaatleri gözetilerek imzalanmıştır. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, ilgili kıyı devletlerinin egemen hakları kapsamında olup üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle söz konusu Mutabakat Muhtırasının hukuki geçerliliği ortadan kaldırılamaz. Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Katar'dan Eurofighter tedariki

Aktürk, Eurofighter tedarikine ilişkin soru üzerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla Katar’dan Eurofighter Typhoon uçağı tedarikine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilen heyetler arası toplantılarda; tedarik edilecek uçak ve mühimmatın kapsamı, pilot ve bakım personelinin eğitimleri ile uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek hususları ele alınmıştır. Katar tarafından taslak eğitim programı ve satış sözleşmesinin hazırlanarak ülkemize gönderilmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlığı

Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlığına ilişkin soru üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, "Bu kapsamda, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da dâhil olmak üzere yurt dışında görev yapan birlik ve unsurlarımızın sevk ve idaresinde etkinliğin artırılması amacıyla, Ağustos 2026'da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Uluslararası Müşterek Stratejik Komutanlık (UMSK) teşkil edilmiş ve Komutanlığına Korgeneral Sebahattin KILINÇ atanmıştır." açıklamasını yaptı.

2027 yılı savunma bütçesi

Aktürk 2027 yılı savunma bütçesine ilişkin soru üzerine ise bölgede meydana gelen gelişmeler ve değişen güvenlik ortamının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ihtiyacının süratle karşılanmasını ve savunma kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesini gerekli kıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda; kara, deniz, hava, uzay ve siber harekât alanlarında ihtiyaç duyulan silah, sistem ve platformların yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesi, başta hava savunma sistemleri, millî savaş uçağı, insansız hava araçları ve gemi inşa faaliyetleri olmak üzere stratejik savunma projelerinin sürdürülmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığının güçlendirilmesi ve harekât etkinliğinin artırılması amacıyla Bakanlığımızın 2027 yılı bütçe ödeneği artırılmıştır."