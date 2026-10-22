Türkiye'den küresel PHP açığına karşı hızlı önlem

Dünya genelinde milyonlarca web sitesi ve kurumsal uygulamanın omurgasını oluşturan PHP yazılımında, siber korsanların kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan sistemlere sızmasına yol açabilen iki kritik açık tespit edildi. Uluslararası alanda "PHP2Shell" olarak adlandırılan risk üzerine T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda ulusal ölçekte geniş kapsamlı bir güvenlik çalışması başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından en çok merak edilen konulardan biri olan e-Devlet Kapısı'nın durumuna ilişkin açıklama yapıldı. 69 milyonu aşkın kullanıcıya sahip platformda gerçekleştirilen detaylı teknik kontrollerde, kamu hizmetlerinin güvenliğini ve sürekliliğini olumsuz etkileyecek herhangi bir soruna rastlanmadı.

Vatandaşların hizmetlerden olağan ve kesintisiz şekilde yararlanmaya devam ettiği belirtilirken, platformun çalışma mimarisine de dikkat çekildi: e-Devlet Kapısı verileri tek bir merkezde toplamak yerine, ilgili kamu kurumlarıyla anlık ve güvenli protokoller üzerinden bağlantı kurarak çalışıyor. Bu sayede uygulanan çok katmanlı güvenlik mimarisi ve 7/24 aktif takip sistemleriyle olası riskler kaynağında engelleniyor.

"Sistemleri güncelleyin"

Siber Güvenlik Başkanlığı, yalnızca kamu tarafında değil, özel sektör genelinde de riskin bertaraf edilmesi amacıyla önemli bir uyarıda bulundu. Tüm kurum ve kuruluşların kendi PHP altyapılarını ivedilikle gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Başkanlık; üretici firma tarafından yayımlanan resmi güvenlik yamalarının vakit kaybetmeden uygulanması ve güvenli sürümlere geçilmesi çağrısını yineledi.

Açıklamada, özellikle geçmiş dönemlerden kalan ve güncelliğini yitirmiş (eski) yazılım bileşenlerinin siber saldırganlar için birincil hedef olduğuna dikkat çekilerek, sistem kontrollerinin gecikmeksizin tamamlanmasının hayati önem taşıdığı kaydedildi.

7/24 yakın takip ve koordinasyon sürüyor

Olası risklerin erken tespiti için Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile tam koordinasyon halinde çalışan Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal çaptaki ağ taramalarının ve teknik izleme süreçlerinin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyabileceği teknik güvenlik tedbirleri ve detaylı rehberlerin ise Siber Güvenlik Başkanlığı’nın resmî web sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda yer aldığı belirtildi.