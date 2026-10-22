Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk Dünyası Ankara'da buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal nedya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında Türk Dünyası'nın ortak sesi başkentimiz Ankara'da yankılanacak. Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında Türk Dünyası'nın seçkin sanatçılarını Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla bir araya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen ve Türk Dünyası'nın değerli solistlerinin 28 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Ankara Arena’da sahne alacağını belirten Ersoy, 29 Ekim'de ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, Türk Dünyasıyla aralarındaki köklü kardeşlik bağlarını ve ortak kültürel mirası yansıtan bu özel buluşmalarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaklarını kaydetti.

Türk Dünyası'nın yıldızları Ankara'da buluşacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konserlerin ilki 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı gecede soprano Zarina Altınbayeva, soprano Zaira Raimbekova, tenor Umid Shavkat Ugli ve tenor Ramil Gasimov solist olarak yer alacak.

Gecenin özel konuğu ise Singer yarışmasıyla uluslararası üne kavuşan, Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından "Halk Sanatçısı" ünvanıyla onurlandırılan ve TÜRKSOY tarafından "Türk Dünyası Kültür Elçisi" nişanına layık görülen Kazak sanatçı Dimash Qudaibergen olacak.

Cumhuriyet Bayramı'nda ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenlenecek. Bu davetli programda Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk Dünyası'nın seçkin sanatçılarını başkentte bir araya getirecek bu konserler, Türk devletleri arasındaki köklü kardeşliğin ve ortak kültürel mirasın müziğin evrensel diliyle dünyaya duyurulmasına vesile olacak.