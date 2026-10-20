Türk Dünyası'nın gençleri, Ankara Zirvesi öncesinde Trabzon’da buluştu

TÜRKSOY’un koordinasyonunda, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen buluşmanın resmî açılışı, 19 Ekim’de Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Almatı ve Bişkek’in ardından üçüncüsü Trabzon’da düzenlenen buluşmaya, Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyadan gençler katıldı.

Açılış töreninde Trabzon Valisi Tahir Şahin, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf gençlere hitap etti.

Konuşmalarda, Türk Dünyası’nın ortak kültürel mirasının korunması, gençler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve geleceğe yönelik ortak projelerin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Buluşmanın öne çıkan başlıklarından biri ise yapay zekâ ve kültürel hafızanın geleceği oldu. Akademisyen ve yapay zekâ uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Emeç, dijital dönüşüm çağında Türk Dünyası gençliğinin kültürel kimliğini koruması ve teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanması üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Gençlerin söz aldığı “Serbest Kürsü” oturumunda ise kültürel diplomasi, medya, barış, yapay zekâ ve teknoloji alanlarında geliştirilen fikir ve projeler paylaşıldı. Farklı ülkelerden katılımcılar, ortak kültürel mirasın yeni nesil teknolojiler aracılığıyla geleceğe taşınmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Program kapsamında Türkiye A Millî Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Şenol Güneş de gençlerle bir araya gelerek spor hayatından edindiği tecrübeleri paylaştı.

Trabzon programı kapsamında gençler, kentin doğal ve tarihî güzelliklerini de keşfetti. Katılımcılar Uzungöl’ü ziyaret ederken, Sümela Manastırı’nı da gezerek Trabzon’un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Trabzon’un tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret eden gençler, sanat etkinlikleri ve sosyal programlarla birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Ankara’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen buluşma, Türk Dünyası’nın geleceğinde gençlerin üstleneceği role dikkat çekerken, ülkeler arasında kalıcı dostlukların ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı.