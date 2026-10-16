Irak’ta ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir isim devlet bakanı oldu

Nisanda, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirildi.

Ağa’nın 19 Ekim Pazartesi günü Valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Daha sonra Irak Türkmen Cephesinin, Kerkük İl Meclisine sunacağı 3 adaydan biri de yine Kerkük Valiliği görevine seçilecek.

Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde olacak.

Devlet bakanlığına seçilen ITC Başkanı Ağa, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Irak’a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın!"

"Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilere de katkı sunacağız"

Yeni dönemde yalnızca Türkmenlerin değil Irak'taki tüm etnik ve siyasi kesimlerin sesi olacaklarını vurgulayan Ağa, Irak-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sunacaklarını ifade etti.

Irak hükümetinde ilk kez ITC'li bir bakanın kabinede yer alacağını söyleyen Ağa, şöyle devam etti:

"İlk defa ITC teşkilatında yetişmiş birisi olarak bakanlık için göreve başlayacağız. Bunu da Türkmen milletinin desteği ve oyu arkamızda olmasa gerçekleştiremezdik. Tüm Türkmen milletinin gözü aydın olsun."

Ağa, Türkmenlere bakanlık görevi verilmesine yönelik sürecin Başbakan Ali ez-Zeydi'nin teklifiyle başladığını belirtti.

"Türkmen bir kardeşimiz Kerkük'te vali olarak göreve devam edecek"

"100 yıldır üstlenemediğimiz Kerkük Valiliği görevini üstlenme sözü vermiştik ve bunu dönüşümlü olarak başardık." diyen Ağa, kendisinden boşalacak valilik makamına yine bir Türkmen'in geleceğini belirtti.

Ağa, yeni Kerkük Valisi seçimi için süreci ise "Yerel seçimlere yaklaşık 14 ay kaldı. Bu sürenin birkaç ayında daha valilik görevi Türkmenlerde olacak, kalan dönemde ise Araplara geçecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde Kerkük İl Meclisi toplanacak ve Türkmen bir kardeşimiz valilik görevini devralacak. Milletimizin içi rahat olsun." sözleriyle anlattı.

Irak ve Orta Doğu'nun kritik bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Ağa, şunları söyledi:

"Türkmenlerin ve Irak Türkmen Cephesinin Bakanlar Kurulunda temsil edilmesi büyük önem taşıyor. Milletimize mesajımız şudur: Bu bakanlık yalnızca Irak Türkmen Cephesinin değil bütün Türkmenlerin bakanlığıdır.

Sadece ITC'yi değil tüm Türkmen siyasi partilerini ve Türkmeneli coğrafyasını temsil edeceğiz. Aynı zamanda tüm Irak halkına hizmet etmek için çalışacağız."

Irak Devlet Bakanı Ağa, gelecek seçimlerde de ITC ve diğer Türkmen siyasi partilerle tek seçim bloku olarak katılma vizyonuna sahip olduklarını ifade etti.

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilere de katkı sunacağız

"Sünnisiyle Şiisiyle bütün Türkmenler olarak birlik içinde hareket edecek, tüm Türkmen siyasi partilerinin sesi olacağız." diyen Ağa, "Kerkük Valiliği dönemimizde Türkmen, Kürt, Arap ve Hristiyanlar arasında ayrım yapmadık. Bakanlar Kurulunda da bütün etnik kesimleri temsil edecek, Irak'ın tüm illerine ve halkına hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Ağa, Iraklı Türkmen bir bakan olarak Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sunacaklarını belirtti.

Türkmen Bakan, "Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere su, enerji, ticaret ve güvenlik gibi iki ülkeyi ilgilendiren ortak konularda Iraklı diğer bakanlarla işbirliği içinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Muhammed Seman Ağa, Başbakan Zeydi'nin kendisine önemli dosyalar üzerinde çalışma sorumluluğu vereceğini belirterek, "Önümüzdeki 4 yıl boyunca Türkmen bir bakan olarak bu topraklarda yaşayan halkımıza ve ülkemize önemli katkılar sunacağımıza inanıyor ve bunu temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.