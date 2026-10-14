Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türk Dünyası
TRT Haber 14.10.2026 10:08

'Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân' programı düzenlendi

Ankara’nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması ve başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla “Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân” programı, 13 Ekim'de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Yerleşkesi’nde düzenlendi.

'Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân' programı düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, Halkbank ve Keçiören Belediyesi iş birliği ile Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân”ın açılış paneli Itri Yerleşkesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Ankara'nın köklü tarihi birikimini, kültürel mirasını ve toplumsal dönüşümünü farklı disiplinlerin penceresinden ele alan sempozyum, akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirdi.

Itri Yerleşkesi’nde saat 10.00’da başlayan açılış programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Program, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sanatçılarının sunduğu “Ankara’dan Yükselen Ezgiler: Ankara Türküleri Dinletisi” ile devam etti. 

'Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân' programı düzenlendi

12 oturumda 36 bildiri sunuldu

Ankara’nın tarihi birikimini, başkent kimliğini, kültürel mirasını ve toplumsal dönüşümünü disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan sempozyum, farklı üniversitelerden akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcilerini ve alan uzmanlarını bir araya getirdi.

Üç salonda gerçekleştirilen program kapsamında 12 oturumda 36 bildiri sunuldu.

Ankara’nın tarihinden sanatına, sinemasından gastronomisine

Sempozyumda Ankara’nın Millî Mücadele ve Cumhuriyet tarihindeki yeri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki gelişimi, başkent oluş süreci, kent planlaması, mimarisi, arkeolojik mirası ve edebiyattaki temsili ele alınacak. Programda ayrıca sosyoloji, gündelik hayat, basın-yayın, sinema, gastronomi, kültür-sanat ve öğrenci yaşamı gibi farklı alanlara ilişkin bildiriler sunuldu.

'Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân' programı düzenlendi

Sempozyumda, Ankara’nın Türk yurdu haline gelmesinden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki dönüşümüne, Hacı Bayram-ı Veli’nin şehir kimliğindeki yerinden Ankara mutfağına kadar uzanan konu çeşitliliğiyle, başkentin tarihî ve kültürel birikiminin farklı disiplinlerin katkısıyla değerlendirilmesi hedeflendi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
KKTC'de 'Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon' paneli düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Şarkıcı Alpay hayatını kaybetti
12:35
Noterler Birliği 'Güvenli Kapora Sistemi' dolandırıcılığına karşı uyardı
12:34
Air India uçağı, kaçırılma alarmı iddiası üzerine acil iniş yaptı
12:35
İstanbul'da metrekareye 50 ila 95 kilogram yağış düştü
12:13
Ankara-Samsun hızlı demir yolu hattında çalışmalar ilerliyor
12:02
İşgalci İsraillilerin evini kuşattığı Filistinli aile pencereden elini uzatsa gözaltına alınabiliyor
İzmir'de park halindeki 4 otomobilin üzerine ağaç devrildi
İzmir'de park halindeki 4 otomobilin üzerine ağaç devrildi
FOTO FOKUS
Ateş Serbest-2026 tatbikatında TSK'nın ateş gücü sergilendi
Ateş Serbest-2026 tatbikatında TSK'nın ateş gücü sergilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ