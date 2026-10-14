'Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân' programı düzenlendi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, Halkbank ve Keçiören Belediyesi iş birliği ile Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü vesilesiyle düzenlenen “Ankara Sempozyumu: Hafıza, Kimlik ve Mekân”ın açılış paneli Itri Yerleşkesi Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Ankara'nın köklü tarihi birikimini, kültürel mirasını ve toplumsal dönüşümünü farklı disiplinlerin penceresinden ele alan sempozyum, akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getirdi.

Itri Yerleşkesi’nde saat 10.00’da başlayan açılış programı, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Program, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı sanatçılarının sunduğu “Ankara’dan Yükselen Ezgiler: Ankara Türküleri Dinletisi” ile devam etti.

12 oturumda 36 bildiri sunuldu

Ankara’nın tarihi birikimini, başkent kimliğini, kültürel mirasını ve toplumsal dönüşümünü disiplinlerarası bir yaklaşımla ele almayı amaçlayan sempozyum, farklı üniversitelerden akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcilerini ve alan uzmanlarını bir araya getirdi.

Üç salonda gerçekleştirilen program kapsamında 12 oturumda 36 bildiri sunuldu.

Ankara’nın tarihinden sanatına, sinemasından gastronomisine

Sempozyumda Ankara’nın Millî Mücadele ve Cumhuriyet tarihindeki yeri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki gelişimi, başkent oluş süreci, kent planlaması, mimarisi, arkeolojik mirası ve edebiyattaki temsili ele alınacak. Programda ayrıca sosyoloji, gündelik hayat, basın-yayın, sinema, gastronomi, kültür-sanat ve öğrenci yaşamı gibi farklı alanlara ilişkin bildiriler sunuldu.

Sempozyumda, Ankara’nın Türk yurdu haline gelmesinden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki dönüşümüne, Hacı Bayram-ı Veli’nin şehir kimliğindeki yerinden Ankara mutfağına kadar uzanan konu çeşitliliğiyle, başkentin tarihî ve kültürel birikiminin farklı disiplinlerin katkısıyla değerlendirilmesi hedeflendi.