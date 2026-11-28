Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde 2 petrol tankerinin farklı noktalarda deniz mayınlarına çarptığı belirtildi.

Tankerlerden birinin Umman kıyısındaki bir limandan ayrılmaya çalışırken, diğerinin ise Hürmüz Boğazı'nın doğusunda izin verilmeyen bir güzergahı kullanarak gizlice geçiş yapmaya çalıştığı sırada mayına çarptığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki tankerin de mayınlara çarpmasının ardından patlamalar meydana geldiği ve gemilerde yangın çıktığı bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz’ü kapatan İran’a yönelik 13 Nisan’da deniz ablukası başlatmıştı.

İran, "belirlediği rota dışında izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünün verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaştan bu yana Hürmüz Boğazı ve çevresinde 140'tan fazla gemi saldırılara hedef oldu.