Tahminlere göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına, açıklarında ise yer yer 10 kuvvetinde (saatte 100 kilometre) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da da rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın her üç bölgede de salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybeteceği tahmin ediliyor.