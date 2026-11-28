Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklar, yeni haftada 8 ila 10 derece birden düşecek.

Öngörülen sıcaklığın yeni haftada İstanbul ve Samsun'da 8 dereceye, yarın 13 derece beklenen sıcaklığın Ankara'da 3 dereceye kadar düşeceği, başkentte hafta ortasında gece sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceyi göreceği öngörülüyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklarının İzmir'de 11, Trabzon'da 10, hafta başında 21 derece civarında seyredecek olan Adana'da ise hafta ortasında 14 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Sıcaklıklardaki sert düşüşe, haftanın ilk günlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden esecek saatte 50 ila 80 kilometre hızındaki kuvvetli rüzgarın da eşlik edeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftayla birlikte geniş bir alanda etkisini gösterecek yağışlı havanın; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklarla yağışlara yol açacağı, Ege ve Batı Akdeniz'in ise yer yer görülecek sağanak geçişleri dışında parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Soğumanın artmasıyla birlikte yağışların Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde, hafta ortasına doğru ise İç Anadolu'nun büyük bölümünde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Haftanın son günlerine doğru batı bölgeleri terk etmesi beklenen yağışlı sistemin, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdüreceği, batı kesimlerde ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.