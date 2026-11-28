İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünce Bolu'ya düzenlenen günübirlik geziye katılan 10 çocuk ve 3 görevliye yürütülen çalışmalar neticesinde ulaştıklarını belirtti.

Çocukların ve görevlilerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu ve hep birlikte büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD, Jandarma, Polis Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), 112 Acil Sağlık, UMKE, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, İHA desteği sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve BAYKAR'a gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim, bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan ve musibetten muhafaza eylesin."