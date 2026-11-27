İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokakları zehir tacirlerinden temizlemek için mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Gençlerimizin geleceğine uzanan karanlık elleri bir bir kırıyor, kirli tezgahlarını yerle bir ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çiftçi, yılbaşından 20 Kasım'a kadar uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 49 bin 564 operasyon ile kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında yürütülen çalışmalarda 48,4 ton uyuşturucu madde, 122 milyon adet uyuşturucu hap, 22 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında, 42 bin 980 şüphelinin tutuklandığını, 19 bin 545'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Etraflarına topladıkları çapulcularla kendilerini dokunulmaz, haram parayla kendilerini kudret sahibi sanan zehir tacirleri şunu çok iyi bilsinler, güvenlik güçlerimiz sizi bulacak, adaletin önüne çıkaracak ve yaptığınız kötülüklerin hesabını tek tek soracaktır. Yaptıklarınız yarına kalır ama yanınıza kalmaz. Kahraman polisimiz ve jandarmamız milletimizin huzuru ve evlatlarımızın istikbali için gece gündüz demeden suçun ve suçlunun peşindedir. Bu çetin mücadeleyi cesaretle, fedakarlıkla ve yüksek bir vazife şuuruyla sürdüren tüm güvenlik güçlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Çiftçi, bugün kamuoyuyla paylaşılan üç ayrı operasyonda ise güvenlik güçlerinin 73 ilde zehir tacirlerine ağır darbe vurduğunu belirterek, İstanbul'da bir uyuşturucu imalathanesinin deşifre edildiğini, bir firarinin saklandığı gizli bölmede yakalandığını hatırlattı.