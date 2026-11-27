Kosta Rika'da bir üniversitenin vereceği fahri doktora unvanını almak için gittiği başkent San Jose'deki Juan Santamaria Havalimanı'nda ülkeye girişine izin verilmeyen ve burada bekletilen Albanese'nin durumuna ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Albanese'nin havalimanında tutulmaya devam ettiği ve ülkeye henüz resmen giriş yapmadığı belirtilen açıklamada, "İtalya'nın Kosta Rika Büyükelçisi kendisiyle iletişime geçti ve ihtiyaç duyabileceği her türlü yardımı sağlamak üzere bölgeye bir konsolosluk görevlisi gönderdi. Yerel yetkililerden ülkeye girişini kolaylaştırmaları defalarca talep edildi." ifadeleri yer aldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine "ulusal güvenliğe tehdit olması sebebiyle" izin verilmediği aktarıldı.

Albanese ise İtalya’dan "Il Fatto Quotidiano" gazetesine verdiği demeçte, "Bana sadece güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğumu söylediler. Terörizm suçlaması ancak saatler sonra ortaya çıktı. Uyuyamadım, yıkanamadım ve kişisel eşyalarım da yanımda değil. Ayrıca diplomatik pasaportumu da alıkoydular." ifadelerini kullandı.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda da "İmparatorluğun yüzünü, sinirlerini bozduğunuz veya sınırlarını aştığınız gün anlarsınız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Albanese, bir diğer paylaşımında da valiz ve eşyalarıyla havalimanında kaldığı yeri göstermişti.

Francesca Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine izin verilmeyip sınırda tutulması karşısında İtalya'da muhalefetteki sol partiler, hükümeti vatandaşına sahip çıkmadığı için eleştirmiş ve Albanese'ye gerekli desteği vermeye çağırmıştı.