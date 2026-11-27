Araştırmaya göre yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri ve tütün kullanımı, kalp ve damar hastalıkları açısından en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor.

2025 yılında yayımlanan ve ABD ile Güney Kore'den yaklaşık 9 milyon kişinin verilerini kapsayan çalışmada, kalp ve damar hastalığı yaşayan kişilerin sağlık geçmişleri incelendi.

Bulgular, bu hastalıkların çoğunun aniden ortaya çıkmadığını, öncesinde takip edilebilir sağlık sorunlarının bulunduğunu gösterdi.

Araştırmada en dikkat çekici bulgu ise yüksek tansiyonun yaygınlığı oldu.

Kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği yaşayan kişilerin yüzde 93'ünde, hastalık gelişmeden önce yüksek tansiyon tespit edildi.

Araştırmacılar, tansiyonun düzenli takip edilmesinin ve kontrol altında tutulmasının ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Tansiyondaki küçük düşüş bile riski azaltabiliyor

Araştırmanın sonuçları, tansiyon kontrolünün kalp sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen başka çalışmalarla da desteklendi.

Bu yıl yayımlanan ve 350 binden fazla kişinin katıldığı 51 klinik araştırmanın sonuçlarını değerlendiren bir analiz, tansiyonun düşürülmesinin kalp ve damar hastalıkları riskini kısa sürede azaltabildiğini ortaya koydu.

Buna göre büyük tansiyonda her 5 mmHg'lik düşüş, tedavinin ilk yılında felç, kalp damar hastalığı veya kalp yetmezliği riskinde yaklaşık yüzde 12 azalmayla ilişkilendirildi. Bu etkinin farklı tansiyon ilacı gruplarında da görüldüğü bildirildi.

Araştırmacılar, kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasının da kalp krizi ve felç riskini azaltabileceğine dikkat çekti.

Kolesterol düşürücü ilaçlarla ilgili uzun yıllara dayanan klinik çalışmalar, özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL seviyesinin düşürülmesinin kalp ve damar sağlığı açısından önemli olduğunu gösteriyor.

Sigara kullanımı da önemli risk faktörlerinden biri

Araştırmada öne çıkan dört risk faktöründen biri olan tütün kullanımı, yalnızca kalp krizi ve felç değil, kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor.

Bilim insanları, sigarayı bırakmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin ileri yaşlarda bile görülebildiğini belirtiyor. Sigaranın bırakılmasının ardından geçen yıllarla birlikte kalp ve damar hastalıkları riski de azalabiliyor.

Araştırmacılara göre tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düzenli kontrol edilmesi, sigara kullanımından kaçınılması ve mevcut sağlık sorunlarının erken dönemde tedavi edilmesi, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde kritik önem taşıyor.

Çalışma, kalp krizi ve felç riskinin azaltılmasında hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, risk faktörlerini önceden belirleyip kontrol altına almanın önemini ortaya koyuyor.