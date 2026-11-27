Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal basına yaptığı açıklamada, Gazze halkının yaklaşık yüzde 65'inin yaşamaya elverişli olmayan çadırlarda barındığını ifade etti.

Yaklaşık 200 bin çadır ile 1000 barınma merkezinin su baskınları tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı binaların da çökme riski taşıdığını kaydeden Basal, "Bu tahminler gerçekleşecek olursa 1,3 milyonu aşkın Filistinli için gerçek bir felaketle karşı karşıyayız demektir." dedi.

Basal, uluslararası topluma ve yardım kurumlarına, alçak basınç sistemi Gazze'yi etkisi altına almadan önce harekete geçme, halka yardım ulaştırma ve bölgedeki hizmet sistemini destekleme çağrısında bulundu.

Hasarlı çadırların yerinden edilmiş kişileri yağmurdan koruyacak yenileriyle değiştirilmesi ve altyapının, insani yaşam koşullarını asgari düzeyde karşılayacak şekilde iyileştirilmesi gerektiğini belirten Basal, yaşanması beklenen felaketin etkilerinin bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla azaltılabileceğine işaret etti.

Basal ayrıca, Sivil Savunma ekiplerinin yakıt, araç lastiği, akü, yedek parça, acil müdahale araçları ve su pompası sıkıntısı çektiğini kaydetti.

Gazze'de 70 bin çadır sular altında kalmıştı

Gazze Şeridi'ni 6 Kasım'da etkisi altına alan sağanak ve kuvvetli rüzgarlar, işgalci İsrail saldırılarında evleri ve altyapıları yıkılan, korunaklı barınma imkanından yoksun binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlardaki koşulları daha da ağırlaştırmıştı.

Gazze'deki hükümet, söz konusu yağışlarda on binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran 70 bin çadırın sular altında kaldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Ekim 2026 ortasında yayımladığı raporda, yaklaşık 950 bin Filistinlinin sel riski orta ve yüksek olan yerinden edilmiş bölgelerde yaşadığı, bunlardan 400 binden fazlasının yüksek riskli alanlarda bulunduğu bildirilmişti.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, işgalci İsrail'in geçici barınma malzemeleri ile hasarlı evlerin onarımı için gerekli malzemelerin Gazze'ye girişini kısıtlamayı sürdürmesi nedeniyle barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının mevcut yardımları aştığı belirtiliyor.

İşgalci İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ının yıkıldığı veya hasar gördüğü bildirildi.