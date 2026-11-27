Bilim insanları, Beethoven'ın saç örneklerinde Hepatit B virüsüne ve yüksek düzeyde kurşuna maruz kaldığına ilişkin kanıtlar buldu.

2023'te yapılan genetik incelemeler, Beethoven'ın bazı saç örneklerinin aslında ona ait olmadığını ortaya çıkardı. Besteciye ait olduğu doğrulanan örneklerde ise Hepatit B enfeksiyonu tespit edildi.

Araştırmacılar, enfeksiyonun karaciğer hasarına katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti.

2024'te yapılan başka bir araştırmada da Beethoven'ın saç örneklerinden birinde kurşun miktarının normal referans aralığının 95 katına ulaştığı saptandı.

Örneklerde ayrıca yüksek miktarda arsenik ve cıva bulundu.

Araştırmacılara göre kurşuna maruz kalması, bestecinin yaşadığı işitme kaybı, karın ağrısı ve sindirim sorunlarına katkıda bulunmuş olabilir.

Beethoven'ın 1827'deki ölümünün kesin nedeni ise halen bilinmiyor

Bilim insanları, Hepatit B enfeksiyonu ve kurşun maruziyetinin sağlık sorunlarında rol oynamış olabileceğini ancak ölüm nedenini tek başına açıklamadığını vurguluyor

