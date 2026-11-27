İran savaşı nedeniyle yükselen jet yakıtı fiyatları, Norveç merkezli Norse Atlantic Airways'i iflasa sürükledi. Şirket tüm uçuşlarını iptal ederken yolcularına havalimanlarına gitmemeleri çağrısında bulundu.

Şirket, artan yakıt maliyetleri ve azalan yolcu talebi nedeniyle faaliyetlerini sürdüremediğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Londra'dan Tayland, Güney Afrika ve ABD'ye yapılması planlanan uçuşlar da bulunuyor.

Norse Atlantic, yolcularına bilet aldıkları acenteler, sigorta şirketleri veya kredi kartı sağlayıcılarıyla iletişime geçmelerini tavsiye etti.