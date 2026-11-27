İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkesine uyguladığı deniz ablukasına ilişkin, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." dedi.

Musevi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetimine uyarıda bulundu.

İran'a uygulanan hiçbir ablukanın halkın savunma direncini kıramayacağını ve bu tür uygulamaların kalıcı olamayacağını savunan Musevi, "Düşman, havada ve denizde eylemimizi beklesin." ifadelerini kullandı.

Musevi, ablukayı kırmanın kendileri için kesin bir görev olduğunu ve bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.