Mehmet Akif Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dairede yangın çıkarken, evde bulunan bir kişi yaralandı.

Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dairede hasara yol açan patlama ve yangına ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.