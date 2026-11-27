İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan bir şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon sonucunda bir uyuşturucu imalathanesi tespit edilirken, 173 kilogram sentetik uyuşturucu, 500 kilogram uyuşturucu madde üretilebilecek miktarda 40 kilogram ham madde ile muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.