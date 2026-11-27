ABD'deki Houston Üniversitesi'nden bilgisayar bilimci Ioannis Pavlidis ve ekibi, araç kullanmanın insan vücudu üzerindeki gizli etkilerini inceledi. npj Digital Public Health dergisinde yayımlanan çalışmada, yaş ortalaması 26,2 olan 30 erkek ve 27 kadın katılımcı bir hafta boyunca takip edildi.

Akıllı saatler, telefonlar ve araç içi cihazlar yardımıyla toplanan yaklaşık 3 bin saatlik veride, katılımcıların toplam sürenin yüzde 10,4'ünü araç kullanarak, yüzde 86,4'ünü ise diğer hareketsiz aktivitelerle geçirdiği belirlendi.

Kalp ritmi dinlenme seviyesine inmiyor

Veriler incelendiğinde, araç kullanırken ve masa başında otururken kaydedilen ortalama kalp atış hızlarının benzer olduğu ancak kalbin çalışma düzeninin belirgin şekilde farklılaştığı görüldü. Katılımcıların kalp atış hızı, diğer hareketsiz aktiviteler sırasında zamanın yüzde 81'inde dinlenme seviyesinin üzerinde seyrederken, araç kullanırken bu oran yüzde 94'e yükseldi.

Ayrıca sürüş esnasında nabzın daha dar bir aralıkta dalgalandığı ve kalbin dinlenme hızına dönme sıklığının diğer oturma durumlarına kıyasla yarı yarıya azaldığı tespit edildi. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin gözlemlenen bu durumun, sürüşün gerektirdiği kesintisiz dikkat, algı ve tepki verme hazırlığından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Egzersiz faydası olmadan kalbe binen yük

Araştırmacılar, sürüş sırasındaki bu kesintisiz nabız yüksekliğinin doğrudan zararlı olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını ancak uzun vadede risk oluşturabileceğini vurguluyor. Fiziksel egzersiz sırasında artan kalp hızı kalp ve damar sağlığını güçlendirirken, direksiyon başında yaşanan bu yük vücuda hiçbir egzersiz faydası sağlamıyor.

Çalışmanın başyazarı Ioannis Pavlidis, her gün uzun süreler boyunca direksiyon başında kalp ritminin yüksek seyretmesinin, uzun vadeli sağlık sonuçları açısından mutlaka sorgulanması gerektiğini belirtiyor.