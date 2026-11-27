UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından 16 taraftar gözaltına alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda taraftarlar serbest bırakıldı.
Olay sonrası devreye giren Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşerek yaşanan şiddet olaylarını kınamış, gözaltındaki vatandaşların derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep etmişti.
Bakan Gürlek’in girişimleri kapsamında Adalet Bakanlığı, dün akşamdan itibaren Gürcistan makamlarıyla yoğun görüşmeler gerçekleştirerek süreci yakından takip etti.
İlgili makamların koordinasyon içerisinde yürüttüğü temaslar neticesinde serbest bırakılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.