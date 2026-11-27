Emekli aylıklarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni ayrıntılar öne çıkıyor. 17 milyondan fazla emekliyi kapsayacak ve yıl bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi öngörülen düzenlemenin yılbaşından önce hayata geçirilmesi planlanıyor.

Masadaki düzenlemede yalnızca enflasyon oranının değil, emeklinin yaşı ve prim ödeme gün sayısının da dikkate alınacağı değerlendiriliyor. Seyyanen zam seçeneğinin uygulanması durumunda da bu kriterlerin göz önünde bulundurulması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmenin kapsamı ve miktarı netlik kazanacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, emekli aylıklarına normal artışlar dışında ilave bir artış yapılacağının netleştiğini belirtti.

"Seyyanen veya oransal artış alternatifleri değerlendirilecek"

Emeklilere 6 aylık dönemde zaten oransal bir artış yapılacağını hatırlatan Zengin, uygulanacak yönteme ilişkin, "Bu artışa ilave bir oransal zam mı eklenecek yoksa verilecek artışın bir miktarı seyyanen, bir miktarı da oransal olarak mı uygulanacak? Hangi yöntemin kullanılacağını ekonomi kurmaylarının yapacağı çalışmalar belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Normal artış dışındaki bir iyileştirme ya da ilave artış için kanuni düzenleme gerektiğine dikkati çeken Zengin, bu nedenle çalışmanın aralık ayının sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Zengin, halihazırda 23 bin 552 lira olan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının ne kadar artırılacağının da masadaki çalışmalarla belirleneceğini kaydetti.