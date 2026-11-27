Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklar, yeni haftanın ilk günlerinden itibaren yerini soğuk havaya bırakacak.

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftada İstanbul'da 7 dereceye, Ankara'da ise 3 dereceye kadar gerileyeceği, başkentte gece sıcaklıklarının sıfırın altında 2 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Aynı süreçte en yüksek sıcaklıkların İzmir'de 12 dereceye, Samsun'da 8 dereceye, Trabzon'da ise 9 dereceye inmesi bekleniyor. Güney kıyılarında ise soğumanın daha sınırlı kalacağı, Antalya ve Adana çevrelerinde gündüz sıcaklıklarının 21 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Soğuk havayla birlikte yeni haftada yurt genelinde geniş bir alanda yağışlı hava etkili olacak. Haftanın ilk yarısında Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklarla yağış beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklardaki belirgin düşüş nedeniyle kıyı ve alçak kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Hafta ortasından itibaren batı ve iç kesimleri terk etmeye başlayacak yağışlı sistemin, perşembe günü etkisini Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile sınırlandırması, Trakya kesiminde de yer yer yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.