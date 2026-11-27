Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcileri, haftayı kayıpsız tamamladı.

Üç günde çıktıkları 4 karşılaşmada 6 gol kaydeden Türk ekipleri, kalelerinde yalnızca 2 gol gördü.

Türkiye'nin hanesine 1600 puan

4'te 4 yapan temsilcilerimizin maçlarından sonra UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Temsilcilerimizin elde ettiği başarılı sonuçlar Türkiye'nin ülke puanına 1.600 ekledi.

54.675 puanla 9. sırada yer alan Türkiye, en yakın takipçisi Yunanistan (47.612 puan) ile arayı açarken, 8. sıradaki Hollanda'yı (57.395 puan) takibini sürdürdü

Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarının polis müdahalesine maruz kalması ise Avrupa kupalarında geceye damgasını vurdu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç farklı organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri, 24-26 Kasım tarihleri arasında oynadıkları karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrıldı.

İstanbul’da başlayan galibiyet serisi Londra, Batum ve Sofya’da devam etti. Türk ekipleri adına milli santrfor Deniz Gül, Vedat Muriqi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Muhammed Salah ve Noah Saviolo rakip fileleri havalandırdı.

Galibiyet serisi Galatasaray ile başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5’inci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa’yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül’ün 77’nci dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle Devler Ligi’nde puanını 9’a yükseltti.

Fenerbahçe, Shakhtar'ı Londra'da devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri İngiltere’nin başkenti Londra’da oynandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i Vedat Muriqi’nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Londra'da bir ilk: İki Türk teknik direktör ilk kez

Futbolculuk dönemlerinde milli takım ve Atletico Madrid’de takım arkadaşlığı da yapan iki teknik adamın mücadelesinde kazanan taraf Emre Belözoğlu oldu. Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi kariyerine de galibiyet ile başlamış oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti Orkun ve Olaitan getirdi

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’ın Batum kentinde karşılaşan Beşiktaş, ikinci yarıda Junior Olaitan ve Orkun Kökçü’nün kaydettiği gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, aldığı galibiyetle organizasyonda puanını 10’a yükseltti.

Mücadele, karşılaşmanın ilk yarısında polis müdahalesi dolayısıyla durdu.

Batum'da yaşanan olaylar futbolun önüne geçti

Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmaya tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu. Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etti. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya ara verilirken, Beşiktaşlı futbolcular da taraftarlarla görüşmek ve sakinlik sağlamak üzere tribünlere yöneldi.

Türk futbolundan Beşiktaş'a destek

Batum’da yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türk kulüplerinden Beşiktaş taraftarlarına yönelik destek mesajları geldi. Siyah-beyazlı taraftarların maruz kaldığı sert polis müdahalesi, uluslararası basının da gündemine taşındı.

Trabzonspor Sofya'da son sözü söyledi

UEFA Konferans Ligi’nin 4’üncü haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’ya konuk olan Trabzonspor, geriye düştüğü karşılaşmayı Salah ve Saviolo’nun golleriyle 2-1 kazandı.

Bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gelen galibiyet golüyle Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarında haftayı kayıpsız tamamlamasını sağladı.