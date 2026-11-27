İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Cafer Mahiroğlu hakkındaki soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen üçüncü operasyonla aralarında Halk TV ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında Ece Üner, Özgürdeniz Bayramoğlu, Kürşat Oğuz da bulunuyor.

Soruşturma, Mahiroğlu’na ait araç bakım onarım şirketinin mercek altına alınması sonrası derinleştirilmişti.

2021'de bir şirket aracılığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden usulsüz ihaleler alındığı, ödemelerin Halk TV ve diğer şirketlere ait hesaplar üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Halk TV'nin süreçte kalkan olarak kullanıldığı tespitine yer verildi.

Şüpheliler rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ile suçlanıyor.

İlk iki operasyon sonrası hakimliğe sek edilen şüphelilerden 10' tutuklandı. Firari Mahiroğlu’nun Halk TV dahil tüm şirketlerine görevlendirme yapıldı.