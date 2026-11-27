Bakanlıktan yapılan açıklamada, Teftiş Kurulu tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla ilk bulguların paylaşıldığı belirtildi.

Yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 25 kişilik uzman teknik ekibin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

Yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir.

Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir.