Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Orhan Çelik getirildi.

Kurulun üyeliklerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Ahmet Akıncı atandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik getirildi.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek getirildi. Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır, Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Başkanlığına ise Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprakçı atandı.