UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında Trabzonspor, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını deplasmanda 2-1 yendi.
50. dakikada Gbamin'in pasında, Godoy'un ceza alanından şutunda, direğe çarpan top auta çıktı.
51. dakikada Martino'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.
56. dakikada Ebong'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Godoy'un şutunda, kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.
63. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafede uygun durumda Onuachu, kötü bir kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.
69. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Mendy'nin uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ilerleyen Salah, kaleci Lapoukhov'un sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
85. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Mustafa Eskihellaç, ceza alanına girerek kaleci Lapoukhov ile karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Lapoukhov yatarak tehlikeyi önledi.
90+1. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+3. dakikada Salah'ın sağdan ortasında, savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Saviolo, yerden bir vuruşla topu kaleci Lapoukhov'un sağından filelere gönderdi: 1-2
Trabzonspor, ikinci yarıda bulunduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.