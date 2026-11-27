Missouri’den Massachusetts’e kadar geniş bir hattı etkileyen şiddetli hava koşulları, ABD’nin doğusunda günlük yaşamı felç etti. Fırtına nedeniyle bölgede 800 binden fazla abonenin elektriği kesildi. Kıyı yerleşimlerinde su baskınları yaşanırken, Doğu Yakası’ndaki birçok köprü ve kara yolu güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Orta Atlantik kıyılarında su seviyesi rekor düzeye ulaşırken, Ortabatı’nın bazı kesimlerini kaplayan kar yağışı güneye doğru ilerlemeye başladı.

Hava ulaşımında aksamalar

Şükran Günü öncesi yoğun seyahat dönemini olumsuz etkileyen fırtına, hava yolu trafiğinde de ciddi aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları sebebiyle yüzlerce uçuş iptal edilirken, çok sayıda seferde uzun süreli gecikmeler yaşandı.

Geçit töreni tarihinde ilk kez ertelendi

Fırtınanın yarattığı en dikkat çekici gelişmelerden biri de New York’taki geleneksel Macy's Şükran Günü Geçit Töreni’nde yaşandı. Etkinlik, tarihinde ilk kez hava koşulları nedeniyle ertelendi. Geçit törenini televizyondan takip eden izleyicilerin cumartesi gününe kadar beklemesi gerekeceği açıklanırken, New York sakinleri sabah saatlerinde alışılmışın dışında boş kalan caddelerin tadını çıkardı.